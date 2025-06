El Parque Estatal Anastasia se encuentra entre las playas favoritas de Florida

JACKSONVILLE, Fla. — Ya sea para tomar el sol, nadar o hacer caminar, hay muchísimas playas para disfrutar en Florida. Es algo que atrae personas al estado.

Una playa local ocupa el décimo puesto entre las 10 mejores playas de Florida, según la encuesta “10Best Readers’ Choice” de USA Today.

En el puesto número 10 se encuentra una playa de San Agustín conocida por su querida arena de cuarzo blanco y sus 1,600 acres de costas vírgenes.

El Parque Estatal Anastasia es un destino cautivador tanto para locales como para turistas. Además de las olas rodantes del océano Atlántico y los pintorescos amaneceres y atardeceres, aquí habitan especies como la colorida espátula rosada, las águilas pescadoras y el ratón playero de la Isla Anastasia, una especie en peligro de extinción.

[DOWNLOAD: Free Action News Jax app for alerts as news breaks]

Hay algo para todos los gustos. Kayak, surf, búsqueda de conchas, natación y senderismo son solo algunas de las actividades que ofrece el Parque Estatal Anastasia.

Haz clic aquí para ver la lista completa de las 10 mejores playas de Florida según la votación de los lectores de USA TODAY.

Traducido al español por Aleny Villa.Haga clic aquí para leer la historia original.

[SIGN UP: Action News Jax Daily Headlines Newsletter]

Click here to download the free Action News Jax news and weather apps, click here to download the Action News Jax Now app for your smart TV and click here to stream Action News Jax live.