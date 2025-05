Identifican a hombre que murió en atropello y fuga en estacionamiento de Walgreens

La Oficina del Sheriff de Jacksonville necesita la ayuda del público para encontrar al sospechoso involucrado en un atropello y fuga que ocurrió detrás de un Walgreens en el vecindario de Arlington lunes por la noche.

La Oficina del Sheriff de Jacksonville informó que los agentes de patrulla respondieron a los reportes de un hombre inconsciente en 7224 Merrill Road, Arlington, a las 11:45 p. m. del lunes.

Al llegar, el Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville declaró muerto al hombre. Los investigadores del JSO sospechan que el conductor atropelló y arrastró a la víctima antes de darse a la fuga.

Tanto la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson como la familia de la víctima lo identificaron posteriormente como Brandon Venegas, de 40 años.

[DOWNLOAD: Free Action News Jax app for alerts as news breaks]

“Te fugaste. Arrastraste a mi primo. Podrías haber llamado al 911, no sabemos si habría sobrevivido. Lo dejaste moribundo al lado de la calle, dijo Misty, prima de Brandon.

Misty dijo que cuando escuchó las noticias sobre Venegas, inmediatamente pensó que estaba involucrado en el choque frontal mortal en Heckscher Drive. No esperaba descubrir que su primo había sido abandonado en el estacionamiento de un Walgreens.

“Si estás ahí afuera mirando y fuiste tú quien atropelló a mi primo y huiste, debes saber que hay muchas cámaras por aquí,” dijo Misty. “Te encontraremos y pagarás por lo que hiciste.”

[SIGN UP: Action News Jax Daily Headlines Newsletter]

Action News Jax contactó a Walgreens para obtener un comunicado, y respondieron:

“Estamos al tanto del incidente. Estamos cooperando con las autoridades y cualquier otra pregunta debe dirigirse a ellos.”

Solicitamos a Walgreens para que compartiera cualquier video de vigilancia que tuviera del incidente, pero nos dijeron que no podían compartirlo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Duval informó que esta es la 70.ª muerte por accidente de tráfico en el condado de Duval este año. Si tiene información sobre el sospechoso, se le solicita que se comunique con la JSO de inmediato.

Traducido al español por Aleny Villa. Haga clic aquí para leer la historia original.

Click here to download the free Action News Jax news and weather apps, click here to download the Action News Jax Now app for your smart TV and click here to stream Action News Jax live.