Más de cien manifestantes se manifiestan en Jacksonville contra las políticas de la administración Trump

JACKSONVILLE, Fla. — Manifestantes en Jacksonville se unieron a un movimiento nacional que rechaza las políticas de la administración del Presidente Trump. Más de cien personas se reunieron en el centro de la ciudad el lunes por la noche. La manifestación tuvo lugar en el Edificio Federal Charles E. Bennett, este unos lugares que la administración Trump ha propuesto reducir.

Los manifestantes portaron carteles políticos, y pidieron un cambio político durante toda la noche. Entre los puntos focales de la manifestación se encontraban los planes militares y las políticas económicas que muchos participantes consideran perjudiciales para los estadounidenses comunes y corrientes.

“Tengo profundas preocupaciones sobre la seguridad nacional”, dijo la manifestante Amanda Cravotta. James Koopman, expresó su frustración y señaló: “Tengo 68 años y esta es la primera vez en mi vida que protesto. Pero si alguna vez hubo un momento, es este”.

La lider de la protesta Katie Shoreak, una veterana militar y republicana, expresó su preocupación por la postura de la administración sobre las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). “Como una veterana, yo soy la diversidad en DEI, por lo que revocar eso es perjudicial para nuestro ejército”, dijo Shoreak. También destacó un cambio reciente y afirmó: “Ayer, la historia de las mujeres militares fue eliminada de todos los sitios web del gobierno. Ya no existimos.”

Algunos manifestantes también expresaron su preocupación por la implicación de Elon Musk con el gobierno. Estas protestas tuvieron lugar frente a un edificio federal que potencialmente podría cerrarse como parte de los esfuerzos de reducción asociados con los recortes presupuestarios federales de la administración Trump.

El representante de la Cámara de la Florida, Dean Black, intervino en la protesta y argumentó que la mayoría de los floridanos apoyan los esfuerzos de la administración Trump. “Estas políticas, conocidas colectivamente como DEI, no unifican a los estadounidenses. Nos dividen. Eso está mal, y el presidente Trump está trabajando para erradicar esos programas”, dijo Black.

Sin embargo, los organizadores de la protesta insistieron en que su movimiento es unificador, reuniendo a republicanos, demócratas e independientes con un objetivo común: responsabilizar a los funcionarios electos y exigir cambios. Catherine Keyser, una manifestante, explicó: “Creo que la gente necesita una salida, y de eso se trata esencialmente la democracia: la gente sale a la calle, vota, participa”.

La líder de la protesta, Katie Shoreak, enfatizó que el movimiento persistirá hasta que se escuchen sus voces y se cambien las políticas. La manifestación en Jacksonville es sólo uno de los muchos eventos a nivel nacional que forman parte de un esfuerzo más amplio para influir en las decisiones políticas durante la administración Trump.

