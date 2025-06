Se retrasa la exención fiscal por huracanes en Florida debido a un bloqueo presupuestario

JACKSONVILLE, Fla. — Durante años, los floridanos han dependido de la exención del impuesto sobre las ventas para la preparación ante desastres del estado para ahorrar dinero durante la temporada de huracanes.

Pero este año, la exención fiscal no ha llegado, debido a un estancamiento presupuestario en Tallahassee.

En la ferretería Hagan Ace en Mandarin, los estantes están llenos de artículos esenciales como baterías, lonas y linternas, los mismos suministros que normalmente están exentos del impuesto sobre las ventas a principios de junio.

Doug Kreie, gerente general de la tienda, comentó que el retraso ha afectado ligeramente el negocio.

“Cuando anunciaron el impuesto sobre las ventas, sí notamos un aumento porque sirve de recordatorio,” dijo Kreie.

La legislatura estatal aún no ha aprobado el presupuesto final. Esto significa que la exención fiscal, que tradicionalmente comienza el 1 de junio, no ha sido autorizada.

El gobernador Ron DeSantis propuso dos períodos libres de impuestos de 14 días este año, estimando un ahorro de más de $70 millones, pero las negociaciones apenas comienzan.

El retraso se produce porque los meteorólogos pronostican otra temporada de huracanes superior a la media, con la posibilidad de hasta cinco tormentas importantes. Y para compradores como Geoffrey Decker, la incertidumbre es frustrante.

[DOWNLOAD: Free Action News Jax app for alerts as news breaks]

“Sé que no es mucho, pero sí que motiva a la gente a salir a comprar”, dijo Decker. “Eso es lo que estoy esperando”.

Decker dijo que está posponiendo la compra de artículos más caros hasta que entre en vigor la exención de impuestos, si es que entra en vigor.

Tiene su lista a mano.

[SIGN UP: Action News Jax Daily Headlines Newsletter]

“Pilas, agua, suministros para mascotas. Dios no quiera que pase algo, estamos preparados. Y de eso se trata”, dijo Decker.

Mientras los legisladores continúan negociando en la capital del estado, expertos y comerciantes instan a los floridanos a no esperar. Las tormentas no se demorarán, incluso si la legislatura lo hace.

Kreie dijo que el clima tranquilo también podría estar creando una falsa sensación de seguridad en algunos, pero ahora es el momento de prepararse, con o sin desgravación fiscal.

Traducido al español por Aleny Villa.Haga clic aquí para leer la historia original.

Click here to download the free Action News Jax news and weather apps, click here to download the Action News Jax Now app for your smart TV and click here to stream Action News Jax live.