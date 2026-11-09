Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Orlando using data from Gas Buddy. Gas stations are ranked by the lowest regular fuel price.
#1. Sam's Club
- Address: 755 N US 27-441, Lady Lake, FL
- Price: $3.39
#2. Sam's Club
- Address: 9498 S Orange Blossom Trl, Orlando, FL
- Price: $3.48
#3. Costco
- Address: 2101 Water Bridge Blvd, Orlando, FL
- Price: $3.49
#3. Costco (tie)
- Address: 4610 Collina Terrace, Clermont, FL
- Price: $3.49
#3. Chevron (tie)
- Address: 1094 W FL-436, Altamonte Springs, FL
- Price: $3.49
#3. BJ's (tie)
- Address: 4697 Millenia Plaza Way, Orlando, FL
- Price: $3.49
#7. Sam's Club
- Address: 1500 S Orange Blossom Tr, Apopka, FL
- Price: $3.55
#7. BJ's (tie)
- Address: 104 FL-436, Casselberry, FL
- Price: $3.55
#7. BJ's (tie)
- Address: 2577 S US-27, Clermont, FL
- Price: $3.55
#7. BJ's Wholesale Club (tie)
- Address: 108 SR 436, Casselberry, FL
- Price: $3.55