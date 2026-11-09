Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Port St. Lucie using data from Gas Buddy. Gas stations are ranked by the lowest regular fuel price.
#1. Sam's Club
- Address: 1750 SW Gatlin Blvd, Port St. Lucie, FL
- Price: $3.35
#1. Sam's Club (tie)
- Address: 10900 S US-1, Port St Lucie, FL
- Price: $3.35
#3. Murphy USA
- Address: 160 Nw California Blvd., Port St. Lucie, FL
- Price: $3.37
#3. Murphy USA (tie)
- Address: 10575 South Us Hwy 1, Port St. Lucie, FL
- Price: $3.37
#3. Walmart (tie)
- Address: 912 SW St Lucie W Blvd, Port St Lucie, FL
- Price: $3.37
#6. Speedway
- Address: 149 NW Bayshore Blvd, Port St Lucie, FL
- Price: $3.59
#7. 7-Eleven
- Address: 1651 SW St Lucie West Blvd, Port St Lucie, FL
- Price: $3.61
#8. BP
- Address: 2200 Se Walton Rd, Port St Lucie, FL
- Price: $3.62
#9. Mobil
- Address: 2890 SW Port St Lucie Blvd, Port St. Lucie, FL
- Price: $3.63
#9. Shell (tie)
- Address: 2902 SW Port St Lucie Blvd, Port St Lucie, FL
- Price: $3.63