Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Port St. Lucie using data from Gas Buddy. Gas stations are ranked by the lowest regular fuel price.

#1. Sam's Club

- Address: 1750 SW Gatlin Blvd, Port St. Lucie, FL

- Price: $3.35

#1. Sam's Club (tie)

- Address: 10900 S US-1, Port St Lucie, FL

- Price: $3.35

#3. Murphy USA

- Address: 160 Nw California Blvd., Port St. Lucie, FL

- Price: $3.37

#3. Murphy USA (tie)

- Address: 10575 South Us Hwy 1, Port St. Lucie, FL

- Price: $3.37

#3. Walmart (tie)

- Address: 912 SW St Lucie W Blvd, Port St Lucie, FL

- Price: $3.37

#6. Speedway

- Address: 149 NW Bayshore Blvd, Port St Lucie, FL

- Price: $3.59

#7. 7-Eleven

- Address: 1651 SW St Lucie West Blvd, Port St Lucie, FL

- Price: $3.61

#8. BP

- Address: 2200 Se Walton Rd, Port St Lucie, FL

- Price: $3.62

#9. Mobil

- Address: 2890 SW Port St Lucie Blvd, Port St. Lucie, FL

- Price: $3.63

#9. Shell (tie)

- Address: 2902 SW Port St Lucie Blvd, Port St Lucie, FL

- Price: $3.63