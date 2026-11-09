Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Pensacola using data from Gas Buddy. Gas stations are ranked by the lowest regular fuel price.

#1. Tom Thumb

- Address: 1290 Airport Blvd, Pensacola, FL

- Price: $3.22

#2. Shell

- Address: 1900 E 9 Mile Rd, Pensacola, FL

- Price: $3.24

#3. Circle K

- Address: 1905 E Olive Rd, Pensacola, FL

- Price: $3.25

#3. Circle K (tie)

- Address: 5910 W Nine Mile Rd, Pensacola, FL

- Price: $3.25

#5. Murphy Express

- Address: 4544 Mobile Hwy, Pensacola, FL

- Price: $3.29

#5. Costco (tie)

- Address: 225 E Nine Mile Rd, Pensacola, FL

- Price: $3.29

#5. Casey's (tie)

- Address: 3205 N Pace Blvd, Pensacola, FL

- Price: $3.29

#5. Shell (tie)

- Address: 2200 US-29 S, Pensacola, FL

- Price: $3.29

#9. Casey's

- Address: 5801 N W Street, Pensacola, FL

- Price: $3.31