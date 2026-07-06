Events: Greater Jacksonville Kingfish Tournament returns

Jacksonville, Fl — The Greater Jacksonville Kingfish Tournament returns to Jim King Park & Boat Ramp on the Intracoastal Waterway July 8 - 18.
The Jacksonville Jumbo Shrimp opens a six-game series against the Durham Bulls on Tuesday. This homestand features Youth Sports Day 2, Santa hat and nutcracker giveaways and two fireworks nights.
UNF hosts the AAU Track and Field Club Championship Tuesday - Saturday at Hodges Stadium.
Monday, July 6:
The Princess Concert - 3:30 pm - Jacksonville Center for the Performing Arts - Moran Theater
Tuesday, July 7:
Wizard of Oz - 11:00 am and 1:00 pm - Florida Theatre
Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Durham Bulls - 7:05 pm - VyStar Ballpark
Wednesday, July 8:
Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Durham Bulls - 7:05 pm - VyStar Ballpark
Greater Jacksonville Kingfish Tournament site registration for all tournaments - 10:00 am - 3:00 pm
Thursday, July 9:
Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Durham Bulls - 7:05 pm - VyStar Ballpark
Greater Jacksonville Kingfish Tournament site open - 5:00 pm
Dominique - 7:15 pm - The Comedy Zone
Friday, July 10:
Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Durham Bulls - 7:05 pm - VyStar Ballpark
Greater Jacksonville Kingfish Tournament site registration - 12:00 pm - 7:00 pm
MAVRICK and Friends w/ Live Band - 8:00 pm - Jack Rabbits Live
Dominique - 7:15 pm and 9:45 pm - The Comedy Zone
Road To Hulaween Jacksonville - 8:30 pm - FIVE
Kai Wachi at Decca Live - 10:00 pm - Decca Live
Saturday, July 11:
Pack The Sack - starts at 8:00 am - Prime Osborn Convention Center
Beaches Green Market - 10:00 am - 2:00 pm - Penman Park
Riverside Arts Market - 10:00 am - 3:00 pm - Under the Fuller Warren Bridge
Saturday Sounds at the Fountain - 6:00 pm - 9:00 pm - Friendship Fountain
Kingfish Kickoff Beach Tournament - starts at 6:00 am
The Southern Truth Tour (Boosie & Webbie) w/ Special Guest Pleasure P - 8:00 pm - Jacksonville Center for the Performing Arts - Moran Theater
First Coast Comic Con + IC3 - 10:00 am - 6:00 pm - Duval Hall
Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Durham Bulls - 6:35 pm - VyStar Ballpark
Billy Bob Thornton & The Boxmasters - 8:00 pm - Ponte Vedra Concert Hall
Dominique - 7:00 pm and 9:30 pm - The Comedy Zone
Armada FC Men’s Florida Champions League vs. Florida Premier FC - 7:00 pm - Patton Park
Frank Foster & Creed Fisher - 8:00 pm - FIVE
K-POP Club Night w/ DJ Chen at Decca Live - 10:00 pm - Decca Live
Sunday, July 12:
Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Durham Bulls - 1:05 pm - VyStar Ballpark