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Events: Greater Jacksonville Kingfish Tournament returns

By Rich Jones
The Greater Jacksonville Kingfish Tournament Sun rises over Jim King Park & Sisters Creek. (Photo credit: City of Jacksonville - Government)
By Rich Jones

Jacksonville, Fl — The Greater Jacksonville Kingfish Tournament returns to Jim King Park & Boat Ramp on the Intracoastal Waterway July 8 - 18.

The Jacksonville Jumbo Shrimp opens a six-game series against the Durham Bulls on Tuesday. This homestand features Youth Sports Day 2, Santa hat and nutcracker giveaways and two fireworks nights.

UNF hosts the AAU Track and Field Club Championship Tuesday - Saturday at Hodges Stadium.

Monday, July 6:

The Princess Concert - 3:30 pm - Jacksonville Center for the Performing Arts - Moran Theater

Tuesday, July 7:

Wizard of Oz - 11:00 am and 1:00 pm - Florida Theatre

Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Durham Bulls - 7:05 pm - VyStar Ballpark

Wednesday, July 8:

Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Durham Bulls - 7:05 pm - VyStar Ballpark

Greater Jacksonville Kingfish Tournament site registration for all tournaments - 10:00 am - 3:00 pm

Thursday, July 9:

Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Durham Bulls - 7:05 pm - VyStar Ballpark

Greater Jacksonville Kingfish Tournament site open - 5:00 pm

Dominique - 7:15 pm - The Comedy Zone

Friday, July 10:

Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Durham Bulls - 7:05 pm - VyStar Ballpark

Greater Jacksonville Kingfish Tournament site registration - 12:00 pm - 7:00 pm

MAVRICK and Friends w/ Live Band - 8:00 pm - Jack Rabbits Live

Dominique - 7:15 pm and 9:45 pm - The Comedy Zone

Road To Hulaween Jacksonville - 8:30 pm - FIVE

Kai Wachi at Decca Live - 10:00 pm - Decca Live

Saturday, July 11:

Pack The Sack - starts at 8:00 am - Prime Osborn Convention Center

Beaches Green Market - 10:00 am - 2:00 pm - Penman Park

Riverside Arts Market - 10:00 am - 3:00 pm - Under the Fuller Warren Bridge

Saturday Sounds at the Fountain - 6:00 pm - 9:00 pm - Friendship Fountain

Kingfish Kickoff Beach Tournament - starts at 6:00 am

The Southern Truth Tour (Boosie & Webbie) w/ Special Guest Pleasure P - 8:00 pm - Jacksonville Center for the Performing Arts - Moran Theater

First Coast Comic Con + IC3 - 10:00 am - 6:00 pm - Duval Hall

Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Durham Bulls - 6:35 pm - VyStar Ballpark

Billy Bob Thornton & The Boxmasters - 8:00 pm - Ponte Vedra Concert Hall

Dominique - 7:00 pm and 9:30 pm - The Comedy Zone

Armada FC Men’s Florida Champions League vs. Florida Premier FC - 7:00 pm - Patton Park

Frank Foster & Creed Fisher - 8:00 pm - FIVE

K-POP Club Night w/ DJ Chen at Decca Live - 10:00 pm - Decca Live

Sunday, July 12:

Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Durham Bulls - 1:05 pm - VyStar Ballpark

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Rich Jones

Rich Jones

Rich Jones is the Host of Jacksonville’s Morning News. Rich joined WOKV in October 2006. Rich is involved in many community organizations and causes. Rich and his wife, Noelle, have three children: Avery, Harper and Austen.



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