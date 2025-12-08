Weekend events: Jaguars look to give Jacksonville an early Christmas gift with win over Jets on Sun.

Jacksonville, Fl —

Tuesday, December 9:

Wednesday, December 10:

Salute America featuring Erick Erickson and Drew Steele - 7:00 pm - Ponte Vedra Concert Hall

Jeff Dunham Artificial Intelligence - 7:00 pm - VyStar Veterans Memorial Arena

Thursday, December 11:

The 34th Annual Community Nutcracker - 10:30 am - Florida Theatre

Trans-Siberian Orchestra - The Ghosts Of Christmas Eve - 7:00 pm - VyStar Veterans Memorial Arena

Friday, December 12:

The 34th Annual Community Nutcracker - 10:30 am and 7:30 pm - Florida Theatre

Jacksonville Icemen v Savannah Ghost Pirates - 7:00 pm - VyStar Veterans Memorial Arena

Jax Symphony: First Coast Nutcracker - 8:00 pm - Jacksonville Center for the Performing Arts - Moran Theater

Saturday, December 13:

Nutcracker in a Nutshell - 12:00 pm and 4:30 pm - Thrasher-Horne Center

Jax Symphony: First Coast Nutcracker - 2:00 pm and 8:00 pm - Jacksonville Center for the Performing Arts - Moran Theater

The 34th Annual Community Nutcracker - 1:00 pm and 7:30 pm - Florida Theatre

Jax Symphony Handel’s Messiah - 7:30 pm - Jacksonville Center for the Performing Arts - Jacoby Hall

Shaun Cassidy - The Road to Us Tour - 8:00 pm - Ponte Vedra Concert Hall

Jacksonville Icemen v South Carolina Stingrays - 7:00 pm - 7:00 pm - VyStar Veterans Memorial Arena

Sunday, December 14:

Jacksonville Jaguars vs. New York Jets - 1:00 pm - EverBank Stadium and CBS 47.

Jax Symphony Handel’s Messiah - 3:00 pm - Jacksonville Center for the Performing Arts - Jacoby Hall

The Fab Four Tribute To The Beatles’ “Help!” And The Hits - 7:30 pm - Florida Theatre

Brandy & Monica: The Boy Is Mine Tour - 7:30 pm - VyStar Veterans Memorial Arena





