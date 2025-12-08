Local

Weekend events: Jaguars look to give Jacksonville an early Christmas gift with win over Jets on Sun.

By Rich Jones
Playoff fever in Jacksonville as the Jaguars prepare to host the New York Jets JACKSONVILLE, FL - DECEMBER 07: Jacksonville Jaguars wide receiver Jakobi Meyers (3) celebrates after catching a pass for a touchdown during the game between the Jacksonville Jaguars and the Indianapolis Colts on December 7, 2025 at EverBank Stadium in Jacksonville, Fl. (Photo by David Rosenblum/Icon Sportswire via Getty Images) (Icon Sportswire/Icon Sportswire via Getty Images)
Jacksonville, Fl —

Tuesday, December 9:

Wednesday, December 10:

Salute America featuring Erick Erickson and Drew Steele - 7:00 pm - Ponte Vedra Concert Hall

Jeff Dunham Artificial Intelligence - 7:00 pm - VyStar Veterans Memorial Arena

Thursday, December 11:

The 34th Annual Community Nutcracker - 10:30 am - Florida Theatre

Trans-Siberian Orchestra - The Ghosts Of Christmas Eve - 7:00 pm - VyStar Veterans Memorial Arena

Friday, December 12:

The 34th Annual Community Nutcracker - 10:30 am and 7:30 pm - Florida Theatre

Jacksonville Icemen v Savannah Ghost Pirates - 7:00 pm - VyStar Veterans Memorial Arena

Jax Symphony: First Coast Nutcracker - 8:00 pm - Jacksonville Center for the Performing Arts - Moran Theater

Saturday, December 13:

Nutcracker in a Nutshell - 12:00 pm and 4:30 pm - Thrasher-Horne Center

Jax Symphony: First Coast Nutcracker - 2:00 pm and 8:00 pm - Jacksonville Center for the Performing Arts - Moran Theater

The 34th Annual Community Nutcracker - 1:00 pm and 7:30 pm - Florida Theatre

Jax Symphony Handel’s Messiah - 7:30 pm - Jacksonville Center for the Performing Arts - Jacoby Hall

Shaun Cassidy - The Road to Us Tour - 8:00 pm - Ponte Vedra Concert Hall

Jacksonville Icemen v South Carolina Stingrays - 7:00 pm - 7:00 pm - VyStar Veterans Memorial Arena

Sunday, December 14:

Jacksonville Jaguars vs. New York Jets - 1:00 pm - EverBank Stadium and CBS 47.

Jax Symphony Handel’s Messiah - 3:00 pm - Jacksonville Center for the Performing Arts - Jacoby Hall

The Fab Four Tribute To The Beatles’ “Help!” And The Hits - 7:30 pm - Florida Theatre

Brandy & Monica: The Boy Is Mine Tour - 7:30 pm - VyStar Veterans Memorial Arena


Listen to Jacksonville’s Morning News Interviews

