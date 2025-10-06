Events in NE Florida: Two Jaguars games, music, and plenty of comedy

Monday, October 6:

Jacksonville Jaguars vs. Kansas City Chiefs - 8:15 pm - EverBank Stadium

Tuesday, October 7:

AEW Dynamite: Title Tuesday - 7:30 pm - Daily’s Place

Wednesday, October 8:

AEW Dynamite - 7:30 pm - Daily’s Place

The Psychology of Cults - 8:00 pm - Florida Theatre

Thursday, October 9:

The Witcher in concert - 7:30 pm - Florida Theatre





Friday, October 10:

Heather McMahan The Bamboozled Tour - 8:00 pm - Florida Theatre

NBA YoungBoy - MASA TOUR - 7:00 pm - VyStar Veterans Memorial Arena

Leslie Jones: Live! - 8:00 pm - Ponte Vedra Concert Hall

1964 The Tribute - 7:30 pm - Thrasher-Horne Center

Spooktacular - 5:30 pm - 9:30 pm -Jacksonville Zoo and Botanical Gardens

Saturday, October 11:

Beaches Green Market - 10:00 am - 2:00 pm - Penman Park

Riverside Arts Market Yoga Fest | Riverside Avondale Preservation Music Tour - 10:00 am - 3:00 pm - Under the Fuller Warren Bridge

Spooktacular - 5:30 pm - 9:30 pm -Jacksonville Zoo and Botanical Gardens

Trevor Wallace The Alpha Beta Male - 7:00 pm - Florida Theatre

The Big Money Tour – Jon Batiste Plays America with special guest Diana Silvers - 7:00 pm - St. Augustine Amphitheatre

Sunday, October 12:

Jacksonville Jaguars vs. Seattle Seahawks - 1:00 pm - EverBank Stadium and FOX 30

Everclear - Sparkle & Fade 30th Anniversary Tour with special guests Local H & Sponge - 6:30 pm - Ponte Vedra Concert Hall

Spooktacular - 5:30 pm - 9:30 pm -Jacksonville Zoo and Botanical Gardens

The Oak Ridge Boys - 7:30 pm - Thrasher-Horne Center

Monday, October 13:

Joss Stone - Less Is More Tour - 8:00 pm - Ponte Vedra Concert Hall

▶ Listen to Jacksonville’s Morning News Interviews

Click here to download our free news, weather and traffic app. And click here to subscribe to our daily 3 Big Things newsletter.

©2025 Cox Media Group