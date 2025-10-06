Events in NE Florida: Two Jaguars games, music, and plenty of comedy

Monday, October 6:
Jacksonville Jaguars vs. Kansas City Chiefs - 8:15 pm - EverBank Stadium
Tuesday, October 7:
AEW Dynamite: Title Tuesday - 7:30 pm - Daily’s Place
Wednesday, October 8:
AEW Dynamite - 7:30 pm - Daily’s Place
The Psychology of Cults - 8:00 pm - Florida Theatre
Thursday, October 9:
The Witcher in concert - 7:30 pm - Florida Theatre
Friday, October 10:
Heather McMahan The Bamboozled Tour - 8:00 pm - Florida Theatre
NBA YoungBoy - MASA TOUR - 7:00 pm - VyStar Veterans Memorial Arena
Leslie Jones: Live! - 8:00 pm - Ponte Vedra Concert Hall
1964 The Tribute - 7:30 pm - Thrasher-Horne Center
Spooktacular - 5:30 pm - 9:30 pm -Jacksonville Zoo and Botanical Gardens
Saturday, October 11:
Beaches Green Market - 10:00 am - 2:00 pm - Penman Park
Riverside Arts Market Yoga Fest | Riverside Avondale Preservation Music Tour - 10:00 am - 3:00 pm - Under the Fuller Warren Bridge
Spooktacular - 5:30 pm - 9:30 pm -Jacksonville Zoo and Botanical Gardens
Trevor Wallace The Alpha Beta Male - 7:00 pm - Florida Theatre
The Big Money Tour – Jon Batiste Plays America with special guest Diana Silvers - 7:00 pm - St. Augustine Amphitheatre
Sunday, October 12:
Jacksonville Jaguars vs. Seattle Seahawks - 1:00 pm - EverBank Stadium and FOX 30
Everclear - Sparkle & Fade 30th Anniversary Tour with special guests Local H & Sponge - 6:30 pm - Ponte Vedra Concert Hall
Spooktacular - 5:30 pm - 9:30 pm -Jacksonville Zoo and Botanical Gardens
The Oak Ridge Boys - 7:30 pm - Thrasher-Horne Center
Monday, October 13:
Joss Stone - Less Is More Tour - 8:00 pm - Ponte Vedra Concert Hall
