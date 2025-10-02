How much house does $500,000 buy you in North Port?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about North Port?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in North Port right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
1610 22Nd St, Sarasota, FL 34234
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,625
- See 1610 22Nd St, Sarasota, FL 34234 on Redfin.com
3316 61St Ter E, Ellenton, FL 34222
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,692
- See 3316 61St Ter E, Ellenton, FL 34222 on Redfin.com
11383 Burgundy Dr, Venice, FL 34293
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,035
- See 11383 Burgundy Dr, Venice, FL 34293 on Redfin.com
14451 Manatee Rd, Parrish, FL 34219
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,650
- See 14451 Manatee Rd, Parrish, FL 34219 on Redfin.com
2347 123Rd Pl E, Parrish, FL 34219
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,837
- See 2347 123Rd Pl E, Parrish, FL 34219 on Redfin.com
5505 72Nd Ter E, Ellenton, FL 34222
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,429
- See 5505 72Nd Ter E, Ellenton, FL 34222 on Redfin.com
2695 S East Ave, Sarasota, FL 34239
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,100
- See 2695 S East Ave, Sarasota, FL 34239 on Redfin.com
2531 Portland St, Sarasota, FL 34231
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,411
- See 2531 Portland St, Sarasota, FL 34231 on Redfin.com
8506 Dove Bog Ter, Parrish, FL 34219
- Price: $499,990
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,142
- See 8506 Dove Bog Ter, Parrish, FL 34219 on Redfin.com
4255 Pond Brook Ct, Bradenton, FL 34211
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,790
- See 4255 Pond Brook Ct, Bradenton, FL 34211 on Redfin.com
4464 Calle Serena, Sarasota, FL 34238
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,833
- See 4464 Calle Serena, Sarasota, FL 34238 on Redfin.com
6458 Tailfeather Way, Bradenton, FL 34203
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,046
- See 6458 Tailfeather Way, Bradenton, FL 34203 on Redfin.com
744 Fringed Orchid Trl, Venice, FL 34293
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,043
- See 744 Fringed Orchid Trl, Venice, FL 34293 on Redfin.com
3910 77Th Pl E, Sarasota, FL 34243
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,008
- See 3910 77Th Pl E, Sarasota, FL 34243 on Redfin.com
5462 Chanteclaire, Sarasota, FL 34235
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,951
- See 5462 Chanteclaire, Sarasota, FL 34235 on Redfin.com
4715 Tivoli Ave, Sarasota, FL 34235
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,933
- See 4715 Tivoli Ave, Sarasota, FL 34235 on Redfin.com
5101 Pine Shadow Ln, North Port, FL 34287
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,784
- See 5101 Pine Shadow Ln, North Port, FL 34287 on Redfin.com
5955 Ferendina St, North Port, FL 34291
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,684
- See 5955 Ferendina St, North Port, FL 34291 on Redfin.com
2761 Feiffer Cir, Sarasota, FL 34235
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,384
- See 2761 Feiffer Cir, Sarasota, FL 34235 on Redfin.com
905 69Th St Nw, Bradenton, FL 34209
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,223
- See 905 69Th St Nw, Bradenton, FL 34209 on Redfin.com
7615 4Th Avenue Dr Nw, Bradenton, FL 34209
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,315
- See 7615 4Th Avenue Dr Nw, Bradenton, FL 34209 on Redfin.com
751 Nantucket Rd, Venice, FL 34293
- Price: $499,999
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,275
- See 751 Nantucket Rd, Venice, FL 34293 on Redfin.com
14265 17Th Ct E, Parrish, FL 34219
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,961
- See 14265 17Th Ct E, Parrish, FL 34219 on Redfin.com
7641 Quinto Dr, Sarasota, FL 34238
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,693
- See 7641 Quinto Dr, Sarasota, FL 34238 on Redfin.com
108 Winson Ave, Englewood, FL 34223
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,455
- See 108 Winson Ave, Englewood, FL 34223 on Redfin.com
711 W Venice Ave, Venice, FL 34285
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,246
- See 711 W Venice Ave, Venice, FL 34285 on Redfin.com
601 Gulf Dr N, Bradenton Beach, FL 34217
- Price: $499,999
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,122
- See 601 Gulf Dr N, Bradenton Beach, FL 34217 on Redfin.com
804 Poinsettia Ave, Ellenton, FL 34222
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,058
- See 804 Poinsettia Ave, Ellenton, FL 34222 on Redfin.com
9397 Midnight Pass Rd, Sarasota, FL 34242
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,029
- See 9397 Midnight Pass Rd, Sarasota, FL 34242 on Redfin.com
475 Benjamin Franklin Dr, Sarasota, FL 34236
- Price: $500,000
- 1 bedroom, 1 bathroom
- Square feet: 593
- See 475 Benjamin Franklin Dr, Sarasota, FL 34236 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.