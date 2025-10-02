How much house does $500,000 buy you in North Port?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about North Port?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in North Port right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

1610 22Nd St, Sarasota, FL 34234

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,625

- See 1610 22Nd St, Sarasota, FL 34234 on Redfin.com

3316 61St Ter E, Ellenton, FL 34222

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,692

- See 3316 61St Ter E, Ellenton, FL 34222 on Redfin.com

11383 Burgundy Dr, Venice, FL 34293

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,035

- See 11383 Burgundy Dr, Venice, FL 34293 on Redfin.com

14451 Manatee Rd, Parrish, FL 34219

- Price: $499,999

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 1,650

- See 14451 Manatee Rd, Parrish, FL 34219 on Redfin.com

2347 123Rd Pl E, Parrish, FL 34219

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,837

- See 2347 123Rd Pl E, Parrish, FL 34219 on Redfin.com

5505 72Nd Ter E, Ellenton, FL 34222

- Price: $499,999

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,429

- See 5505 72Nd Ter E, Ellenton, FL 34222 on Redfin.com

2695 S East Ave, Sarasota, FL 34239

- Price: $499,999

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,100

- See 2695 S East Ave, Sarasota, FL 34239 on Redfin.com

2531 Portland St, Sarasota, FL 34231

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,411

- See 2531 Portland St, Sarasota, FL 34231 on Redfin.com

8506 Dove Bog Ter, Parrish, FL 34219

- Price: $499,990

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,142

- See 8506 Dove Bog Ter, Parrish, FL 34219 on Redfin.com

4255 Pond Brook Ct, Bradenton, FL 34211

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,790

- See 4255 Pond Brook Ct, Bradenton, FL 34211 on Redfin.com

4464 Calle Serena, Sarasota, FL 34238

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,833

- See 4464 Calle Serena, Sarasota, FL 34238 on Redfin.com

6458 Tailfeather Way, Bradenton, FL 34203

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,046

- See 6458 Tailfeather Way, Bradenton, FL 34203 on Redfin.com

744 Fringed Orchid Trl, Venice, FL 34293

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,043

- See 744 Fringed Orchid Trl, Venice, FL 34293 on Redfin.com

3910 77Th Pl E, Sarasota, FL 34243

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,008

- See 3910 77Th Pl E, Sarasota, FL 34243 on Redfin.com

5462 Chanteclaire, Sarasota, FL 34235

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,951

- See 5462 Chanteclaire, Sarasota, FL 34235 on Redfin.com

4715 Tivoli Ave, Sarasota, FL 34235

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,933

- See 4715 Tivoli Ave, Sarasota, FL 34235 on Redfin.com

5101 Pine Shadow Ln, North Port, FL 34287

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,784

- See 5101 Pine Shadow Ln, North Port, FL 34287 on Redfin.com

5955 Ferendina St, North Port, FL 34291

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,684

- See 5955 Ferendina St, North Port, FL 34291 on Redfin.com

2761 Feiffer Cir, Sarasota, FL 34235

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,384

- See 2761 Feiffer Cir, Sarasota, FL 34235 on Redfin.com

905 69Th St Nw, Bradenton, FL 34209

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,223

- See 905 69Th St Nw, Bradenton, FL 34209 on Redfin.com

7615 4Th Avenue Dr Nw, Bradenton, FL 34209

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,315

- See 7615 4Th Avenue Dr Nw, Bradenton, FL 34209 on Redfin.com

751 Nantucket Rd, Venice, FL 34293

- Price: $499,999

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,275

- See 751 Nantucket Rd, Venice, FL 34293 on Redfin.com

14265 17Th Ct E, Parrish, FL 34219

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,961

- See 14265 17Th Ct E, Parrish, FL 34219 on Redfin.com

7641 Quinto Dr, Sarasota, FL 34238

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,693

- See 7641 Quinto Dr, Sarasota, FL 34238 on Redfin.com

108 Winson Ave, Englewood, FL 34223

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,455

- See 108 Winson Ave, Englewood, FL 34223 on Redfin.com

711 W Venice Ave, Venice, FL 34285

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,246

- See 711 W Venice Ave, Venice, FL 34285 on Redfin.com

601 Gulf Dr N, Bradenton Beach, FL 34217

- Price: $499,999

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,122

- See 601 Gulf Dr N, Bradenton Beach, FL 34217 on Redfin.com

804 Poinsettia Ave, Ellenton, FL 34222

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,058

- See 804 Poinsettia Ave, Ellenton, FL 34222 on Redfin.com

9397 Midnight Pass Rd, Sarasota, FL 34242

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,029

- See 9397 Midnight Pass Rd, Sarasota, FL 34242 on Redfin.com

475 Benjamin Franklin Dr, Sarasota, FL 34236

- Price: $500,000

- 1 bedroom, 1 bathroom

- Square feet: 593

- See 475 Benjamin Franklin Dr, Sarasota, FL 34236 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.