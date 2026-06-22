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Events: Jumbo Shrimp back home as dog days of summer settle in

By Rich Jones
VyStar Ballpark Source: Rich Jones, CMG. (Rich Jones, CMG/Rich Jones, CMG)
By Rich Jones

Jacksonville Fl — The Jacksonville Jumbo Shrimp have a six-game homestand against the Memphis Redbirds Tuesday - Sunday at VyStar Ballpark.

Jacksonville’s Anime and Cosplay Festival, Bold Matsuri, is back at the Prime Osborn Convention Center.

Here is a full rundown of events:

Tuesday, June 23:

Summer Night Market - 5:00 pm - St. Augustine Amphitheatre

Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Memphis Redbirds - 7:05 pm - VyStar Ballpark

Sporting JAX vs. Shark Coast FC - 7:00 pm - Mandarin High School

Wednesday, June 24:

Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Memphis Redbirds - 12:00 pm - VyStar Ballpark

Thursday, June 25:

Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Memphis Redbirds - 7:05 pm - VyStar Ballpark

Friday, June 26:

Summer at the Cummer - 4:00 pm - 8:00 pm - Cummer Museum

Tunes and Blooms: Ladies Night - 5:00 pm - 9:30 pm - Jacksonville Zoo and Botanical Gardens

Amplified Avondale - 6:00 pm - 9:30 pm - St. Johns Avenue

Jacksonville Waves vs. Charlotte Crown - 7:00 pm - VyStar Veterans Memorial Arena

Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Memphis Redbirds - 7:05 pm - VyStar Ballpark

JRO | A Night of Symphonic Rock - 7:30 pm - Florida Theatre

Perroland - 8:00 pm - Five

Saturday, June 27:

Dream Day 2026 - 9:00 am - 2:00 pm - 1819 Kings Ave.

Beaches Green Market - 10:00 am - 2:00 pm - Penman Park

Riverside Arts Market - 10:00 am - 3:00 pm - Under the Fuller Warren Bridge

Filipino American Barrio Fiesta 2026 - 10:00 am - 7:00 pm - College Park Shopping Center

Bold Matsuri - starts at 9:00 am - Prime Osborn Convention Center

Jacksonville Waves vs. Charlotte Crown - 4:00 pm - VyStar Veterans Memorial Arena

Jacksonville Urban Film & Music Festival - 6:00 pm - Ritz Theatre

Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Memphis Redbirds - 6:35 pm - VyStar Ballpark

Trap Orchestra Live! - 7:00 pm - Lazarra Hall UNF

Vince Gill 50 Years From Home Tour - 7:30 pm - St. Augustine Amphitheatre

Morgan Page at Decca Live - 10:00 pm

Sunday, June 28:

Bold Matsuri - starts at 9:00 am - Prime Osborn Convention Center

Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Memphis Redbirds - 2:05 pm - VyStar Ballpark

Jacksonville Sharks vs San Diego Strike Force - 7:30 pm - VyStar Veterans Memorial Arena

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Rich Jones

Rich Jones

Rich Jones is the Host of Jacksonville’s Morning News. Rich joined WOKV in October 2006. Rich is involved in many community organizations and causes. Rich and his wife, Noelle, have three children: Avery, Harper and Austen.



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