Events: Jumbo Shrimp back home as dog days of summer settle in

Jacksonville Fl — The Jacksonville Jumbo Shrimp have a six-game homestand against the Memphis Redbirds Tuesday - Sunday at VyStar Ballpark.
Jacksonville’s Anime and Cosplay Festival, Bold Matsuri, is back at the Prime Osborn Convention Center.
Here is a full rundown of events:
Tuesday, June 23:
Summer Night Market - 5:00 pm - St. Augustine Amphitheatre
Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Memphis Redbirds - 7:05 pm - VyStar Ballpark
Sporting JAX vs. Shark Coast FC - 7:00 pm - Mandarin High School
Wednesday, June 24:
Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Memphis Redbirds - 12:00 pm - VyStar Ballpark
Thursday, June 25:
Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Memphis Redbirds - 7:05 pm - VyStar Ballpark
Friday, June 26:
Summer at the Cummer - 4:00 pm - 8:00 pm - Cummer Museum
Tunes and Blooms: Ladies Night - 5:00 pm - 9:30 pm - Jacksonville Zoo and Botanical Gardens
Amplified Avondale - 6:00 pm - 9:30 pm - St. Johns Avenue
Jacksonville Waves vs. Charlotte Crown - 7:00 pm - VyStar Veterans Memorial Arena
Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Memphis Redbirds - 7:05 pm - VyStar Ballpark
JRO | A Night of Symphonic Rock - 7:30 pm - Florida Theatre
Perroland - 8:00 pm - Five
Saturday, June 27:
Dream Day 2026 - 9:00 am - 2:00 pm - 1819 Kings Ave.
Beaches Green Market - 10:00 am - 2:00 pm - Penman Park
Riverside Arts Market - 10:00 am - 3:00 pm - Under the Fuller Warren Bridge
Filipino American Barrio Fiesta 2026 - 10:00 am - 7:00 pm - College Park Shopping Center
Bold Matsuri - starts at 9:00 am - Prime Osborn Convention Center
Jacksonville Waves vs. Charlotte Crown - 4:00 pm - VyStar Veterans Memorial Arena
Jacksonville Urban Film & Music Festival - 6:00 pm - Ritz Theatre
Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Memphis Redbirds - 6:35 pm - VyStar Ballpark
Trap Orchestra Live! - 7:00 pm - Lazarra Hall UNF
Vince Gill 50 Years From Home Tour - 7:30 pm - St. Augustine Amphitheatre
Morgan Page at Decca Live - 10:00 pm
Sunday, June 28:
Bold Matsuri - starts at 9:00 am - Prime Osborn Convention Center
Jacksonville Jumbo Shrimp vs. Memphis Redbirds - 2:05 pm - VyStar Ballpark
Jacksonville Sharks vs San Diego Strike Force - 7:30 pm - VyStar Veterans Memorial Arena